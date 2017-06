Scherma, Europei: Errigo d'oro, tris di medaglie

13 giugno 2017

E' grande Italia agli Europei di scherma in corso a Tbilisi, in Georgia. Dopo le tre medaglie di ieri, la squadra azzurra si ripete con un oro, un argento e un bronzo: Arianna Errigo trionfa nel fioretto battendo la russa Deriglazova e si conferma campionessa continentale in una categoria dove Alice Volpi conquista il terzo posto; nella spada Paolo Pizzo cede in finale al francese Borel e si aggiudica l'argento.

L'Italia si conferma una corazzata della scherma in Europa: dopo l'oro, l'argento e il bronzo di ieri, la squadra azzurra si ripete con tre titoli ognuno di un metallo diverso. Il fioretto femminile è ancora una volta un pozzo di soddisfazioni perchè Arianna Errigo, campionessa d'Europa in carica, resta sul gradino più alto del podio in virtù della vittoria col punteggio di 15-14 in finale contro la russa Deriglazova, oro nel 2016 a Rio. Sul gradino più basso del podio, e quindi bronzo, è Alice Volpi che, dopo l'oro ai Mondiali juniores, conquista la prima medaglia a livello senior della carriera (battuta in semifinale 15-9 proprio dalla Deriglazova).



A completare il tris di giornata ci pensa Paolo Pizzo che, dopo il titolo mondiale nel 2011 nella sua Catania, rinasce in Georgia dove conquista l'argento europeo nella spada: il siciliano, 34 anni, è protagonista di un grande torneo e si arrende soltanto in finale contro il francese Borel che si impone col punteggio di 15-10. Ora tocca alle squadre: in pedana i ragazzi del fioretto, guidati da Daniele Garozzo, oro nell'individuale, e le ragazze della sciabola, con la vice campionessa europea Rossella Gregorio.