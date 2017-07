Scherma, Alice Volpi è argento iridato nel fioretto

21 luglio 2017

La scuola italiana del fioretto si conferma la migliore del mondo. Ma purtroppo dalla rassegna iridata di Lipsia in Germania non arriva la medaglia del metallo più prezioso. L'oro va alla russa Inna Deriglazova che in finale supera Alice Volpi che dopo una bella rimonta fino al 13 pari perde per una stoccata. Argento per la Volpi e bronzo che va ad Arianna Errigo battuta in semifinale dalla russa.