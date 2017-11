Mondiali paralimpici: Bebe Vio oro nel fioretto individuale

8 novembre 2017

"NON VOLEVO ADBICARE DOPO RIO"

"Ho vissuto un'ansia incredibile in questi giorni. La medaglia più grande è stata proprio superare e gestire la tensione. Non volevo abdicare dopo Rio e quindi ce l'ho messa tutta. Dall'estate mi sono chiusa in palestra tutti i giorni ad allenarmi, rinunciando a tutto: ora provo una gioia immensa". Bebe Vio non nasconde la felicità per l'oro conquistato ai mondiali di scherma paralimpica al via da oggi a Fiumicino: "Il peggior incubo in questi giorni - aggiunge la campionessa azzurra - è stato fare i conti con chi mi diceva 'tanto vinci facile'. La dedica? Alla mia squadra". Bebe Vio ha svelato un piccolo retroscena: Jovanotti nei giorni scorsi le ha mandato il suo nuovo inedito, raccomandandosi di non farlo ascoltare a nessuno. "L'ho canticchiato mille volte, mi ha aiutato in questa vigilia delle gare, ma Lorenzo stai tranquillo non lo ha sentito nessuno" sorride la neo campionessa iridata, che torna in pedana sabato per la prova a squadre.