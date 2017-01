Rugby, il Sei Nazioni promuove l'Italia

30 gennaio 2017

Quello tra l'Italia e il Sei Nazioni è un matrimonio destinato a durare. Gli azzurri non rischiano di perdere il posto nel torneo al via il prossimo weekend. Ultima 11 volte in 17 partecipazioni, l'Italrugby è stata spesso al centro di forti critiche. Ma il direttore generale della manifestazione John Feehan ha escluso la retrocessione degli azzurri a favore di altre nazioni europee: "Nel breve e nel medio periodo non c'è alcuna possibilità che succeda".