Italia, Parisse: "Con il Galles decisivi gli ultimi 10 minuti"

4 febbraio 2017

Sergio Parisse è fiducioso alla vigilia della sfida con il Galles che apre il Sei Nazioni dell' Italia . Parole da capitano per caricare i compagni: "Abbiamo preparato questa partita in modo diverso rispetto ai test match, è stata una settimana molto intensa dal punto di vista fisico. Sono molto sereno, l'ambiente è quello giusto". Poi sulla presenza di Mattarella all'Olimpico. "Per noi è un onore, al Presidente va il benvenuto da parte mia e di tutta la squadra".

"Ci siamo allenati con qualità e intensità come mai negli anni passati. L'intensità sarà fondamentale - aggiunge Parisse - siamo preparati ma la partita, se si vince, si vince negli ultimi 10-15 minuti. Sono 10 anni che non battiamo Galles e il nostro approccio non è per vincere o perdere ma per fare una grande prestazione. Gli ultimi due anni a Roma e Cardiff non siamo riusciti a tenere per 80 minuti e abbiamo perso. Domenica dobbiamo tenere per tutto il match, sono molto fiducioso".