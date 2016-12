Sei Nazioni 2016: Italia orgogliosa, ma a ridere è la Francia

6 febbraio 2016

Non è bastata una grande prova all'esordio per l'Italia, che nel match di apertura del Sei Nazioni 2016 cade a testa alta in casa della Francia. Allo Stade de France termina 23-21 per i Bleus: arrivati fino al +8 a inizio secondo tempo, il XV di Brunel subisce la rimonta da parte dei padroni di casa. Con l'ultimo possesso a disposizione è Parisse a fallire il drop che avrebbe mandato in paradiso gli azzurri