Rugby, Trofeo Eccellenza: Viadana campione, Fiamme Oro ko in extremis

1 aprile 2017

Il Viadana vince per il secondo anno consecutivo il Trofeo Eccellenza di rugby battendo 27-20 le Fiamme Oro nella finalissima andata in scena al Ruffino Stadium Mario Lodigiani di Firenze. A spezzare definitivamente l'equilibrio del match e a regalare il successo ai lombardi è una meta siglata nei minuti conclusivi da Francesco Menon. Per il Viadana è il sesto trionfo nella storia della competizione che ha preso il posto della Coppa Italia.