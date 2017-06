Rugby, test match: Fiji in volata, Italia ancora ko

17 giugno 2017

Niente da fare per l' Italia del rugby, l'appuntamento con la vittoria è ancora rimandato e chissà per quanto ancora. Gli azzurri del ct Conor O'Shea perdono anche il secondo test match a Suva contro le Fiji che si impongono in volata col punteggio di 22-19: decisivo un drop di Volavola a pochi secondi dallo scadere. Una delusione per l'Italia al termine di un match impeccabile per disciplina tattica e coraggio. Sabato prossimo ultima gara con l'Australia.

Secondo test match in Oriente e seconda sconfitta per l'Italia che, dopo il ko con la Scozia a Singapore, perde in volata 22-19 all'ANZ Stadium di Suva una sfida ben più che abbordabile contro le Fiji. I padroni di casa iniziano meglio e fanno 7-0 con la meta di Vasiteri al 4', poi l'Italia reagisce subito e accorcia sul 7-6 con due calci di Tommaso Allan. Le Fiji riescono però a sfondare a piacimento e al 18' vanno ancora in meta con Vatubua per il 14-6. Prima dell'intervallo gli azzurri segnano di nuovo con Allan e si va al riposo lungo sul 14-9 per Fiji.



La ripresa si apre con un'altra meta di Fiji con Goneva per il 19-9, poi arriva la risposta dell'Italia che porta il pallone nell'area avversaria con Max Mbandà: Tommaso Allan realizza la conversione ed 19-16. Il match prosegue sull'equilibrio e al 76' arriva la parità sul 19-19 con l'ennesimo calcio di Allan. Negli ultimi minuti Fiji torna ad alzare il ritmo, spreca una chance di meta in superiorità numerica e poi con Volavola a tempo quasi scaduto trova il drop del 22-19 finale. La spedizione azzurra del ct O'Shea lascerà subito le Isole Fiji per volare in Australia, a Brisbane, dove sabato prossimo chiuderà il tour estivo 2017 affrontando i Wallabies.