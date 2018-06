Rugby, Sudafrica: Kolisi primo capitano nero

28 maggio 2018

Cade un altro "muro" in Sudafrica. Rassie Erasmus, nuovo ct degli Springboks, la nazionale di rugby per decenni feudo dei bianchi, ha deciso di nominare capitano per i test di giugno un giocatore di colore, il 27enne terza linea degli Stormers Siya Kolisi. E' la prima volta che un nero sarà capitano della squadra. "Essere capitano dei Boks è un grande onore e sono certo che Siya saprà essere all'altezza del ruolo", ha spiegato Erasmus.