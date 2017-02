Rugby: radiato Doglioli, placcò arbitro donna

16 febbraio 2017

La corte d'appello della Fir ha accolto il ricorso della procura federale contro la prima sanzione, che era stata pari a 36 mesi di stop. Doglioli, che di anni ne compirà 34 a marzo, chiude in questo modo la sua carriera. Per lui, che non aveva dato una giustificazione al pericoloso placcaggio a braccia aperte, era arrivata anche la condanna del suo club la Rangers Rugby Vicenza che lo aveva sospeso da qualsiasi tipo di attività, condannando in maniera ferma il gesto, contrario ai valori della società e dello sport".