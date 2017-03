Rugby, Racing 92 e Stade Francais saranno un unico club

13 marzo 2017

Pensate se nel calcio Inter e Milan diventassero un unico club. É quanto successo tra Racing 92 e Stade Francais , storici club di rugby parigini, tradizionalmente rivali. Le due società hanno annunciato la fusione che diventerà effettiva il prossimo anno. Una novità che ha fatto scalpore in Francia, suscitando l'indignazione dei tifosi. I giocatori del club fucsia-blu, tra cui Sergio Parisse , hanno minacciato uno sciopero.

Quando le radici storiche vengono sopraffatte dalle esigenze economiche. Il caso dell'unione tra Racing 92 e Stade Francais è l'emblema dello sport moderno governato dal denaro. Nel comunicato congiunto delle due società che diventerà una a partire dalla prossima stagione si dichiara di voler "porre le basi per un nuovo progetto, mettendo insieme le loro risorse per affrontare meglio le sfide delle prestazioni e dell'educazione". Si sottolinea inoltre come verranno mantenute le tradizioni dei due rispettivi club. Lo Stade Francais, vincitore del titolo nel 2015, cercava da tempo un acquirente. Il Racing e' l'attuale detentore del titolo. Tra le varie questioni ancora da chiarire, c'e' anche quella relativa allo stadio che verra' utilizzato, visto che lo Stade Francais gioca nel nuovo Jean-Bouin da 20.000 posti e al Racing verra' consegnato il nuovo impianto a fine anno.