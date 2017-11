Rugby, Mondiali 2023 in Francia

15 novembre 2017

Sarà la Francia a organizzare i Mondiali di rugby del 2023. Lo ha stabilito oggi la Federazione internazionale, con la Francia che al primo turno ha ricevuto 18 voti contro i 13 del Sudafrica e gli 8 dell'Irlanda e al secondo ha battuto la candidatura sudafricana con 24 preferenze a 15. L'Italia si era ritirata in fase di preselezione. È la seconda volta nella storia dopo l'edizione del 2007 che la Francia organizza i mondiali.



Coinvolti gli impianti di Saint Denis (Stade de France), Marsiglia (Velodrome), Lione (Groupama Stadium), Villeneuve-D'Ascq (Stade Pierre-Mauroy), Bordeaux (Matmut Atlantique), Nantes (Stade de La Beaujoire), Tolosa (Stadium de Toulouse), Nizza (Allianz Riviera) e Saint Etienne (Stade Geoffroy-Guichard).



Il presidente francese, Emmanuel Macron, plaude all'assegnazione dei Mondiali di Rugby del 2023 alla Francia. "Una magnifica notizia per il rugby, per lo sport e per la Francia", scrive il leader di Parigi in un tweet.