Rugby, Mondiali 2015: Nuova Zelanda troppo forte, Tonga travolta

9 ottobre 2015

Notte di festa per la Nuova Zelanda, che travolge Tonga in un match valido per la quarta giornata del Girone C dei Mondiali, blinda il primato nel gruppo con la quarta vittoria nel torneo e l'11esima di fila ai Mondiali: al St. James Park di Newcastle finisce 47-9 per gli All Blacks che realizzano sette mete, due firmate da Milner-Skudder. Terzo ko in quattro apparizioni per Tonga, capace di fare punti solo sui piazzati.