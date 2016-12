Rugby, Mondiali 2015: l'Inghilterra parte bene, Figi ko

18 settembre 2015

L'Inghilterra inizia il Mondiale 2015 col piede giusto. A Twickenham, nella gara inaugurale del torneo iridato, la formazione di casa si impone 35-11 sulle Isole Figi e guadagna i primi cinque punti nel gruppo A, con le vittoria e le quattro mete messe a segno. Non è stata una passeggiata però per la Nazionale della Rosa, che riesce a venir fuori solo nel finale: gli oceanici, infatti, sono rimasti in partita fino a dieci minuti dal termine.