Rugby, Mondiali 2015: i convocati dell'Italia di Brunel

24 agosto 2015

Primo passo ufficiale dell'Italia in vista dei Mondiali 2015 di rugby, in programma dal 18 settembre al 31 ottobre in Inghilterra. Il ct Jacques Brunel ha infatti diramato la lista dei 31 convocati per la rassegna iridata, un gruppo formato da da 17 avanti e 14 trequarti. Il commissario tecnico ha deciso di escludere, dopo il raduno di Torino e il test con la Scozia, tre giocatori: si tratta del seconda linea Marco Bortolami, del flanker Robert Barbieri e del trequarti ala Michele Visentin. L'Italia, inserita nel gruppo A con Francia, Irlanda, Canada e Romania, avrà ben 16 giocatori, di fatto la metà del gruppo, alla prima partecipazione assoluta ad un Mondiale: tre sono quelli che possono contare su quattro partecipazioni, ovvero Masi, Castrogiovanni e capitan Parisse, mentre Mauro Bergamasco, a 36 anni, raggiunge Brian Lima nell'esclusivo club di giocatori che hanno rappresentato il proprio Paese in cinque rassegne iridate.

I convocati dell'Italia per il Mondiale:

- piloni: Matias Aguero (senza club), Martin Castrogiovanni (Racing Metro/Fra), Dario Chistolini (Zebre), Lorenzo Cittadini (London Wasps/Ing), Michele Rizzo (Leicester Tigers/Ing)

- tallonatori: Leonardo Ghiraldini (Leicester Tigers/Ing), Davide Giazzon (Benetton Treviso), Andrea Manici (Zebre)

- seconde linee: Valerio Bernabò (Zebre), Joshua Furno (Newcastle Falcons/Ing), Marco Fuser (Benetton Treviso), Quintin Geldenhuys (Zebre)

- flanker/n.8: Mauro Bergamasco (svincolato), Francesco Minto (Benetton Treviso), Sergio Parisse (Stade Francais/Fra), Samuela Vunisa (Saracens/Ing), Alessandro Zanni (Benetton Treviso)

- mediani di mischia e di apertura: Edoardo Gori (Benetton Treviso), Guglielmo Palazzani (Zebre), Marcello Violi (Zebre), Tommaso Allan (Perpignan/Fra), Carlo Canna (Zebre)

- centri/ali/estremi: Tommaso Benvenuti (Bristol), Michele Campagnaro (Exeter Chiefs/Ing), Angelo Esposito (Benetton Treviso), Gonzalo Garcia (Zebre), Andrea Masi (London Wasps/Ing), Luke McLean (Benetton Treviso), Luca Morisi (Benetton Treviso), Leonardo Sarto (Zebre), Giovanbattista Venditti (Newcastle Falcons/Ing).