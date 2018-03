Rugby, l'Irlanda vince il Sei Nazioni

10 marzo 2018

L'Irlanda ha vinto per la quarta volta nella sua storia il torneo delle 6 Nazioni di rugby. Decisiva la sconfitta dell'Inghilterra per 22-16 in casa della Francia. Dopo il successo dell'Irlanda contro la Scozia per 28-8, gli inglesi dovevano vincere e ottenere un bonus contro i francesi per restare in corsa e giocarsi il titolo nello scontro diretto di Twickenham.