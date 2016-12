Rugby, l'Inghilterra vince il Sei Nazioni

13 marzo 2016

L'Inghilterra ha vinto il Sei Nazioni 2016 . Grazie alla vittoria della Scozia contro la Francia per 29-18, gli inglesi alzano al cielo il trofeo con una giornata di anticipo. I francesi, infatti, dovevano battere gli scozzesi per poi giocarsi tutto nel match di sabato sera a Parigi, che a questo punto è ininfluente. Il XV di Eddie Jones ha 8 punti in classifica, + 3 sul Galles, mentre l'Italia è ultima e rischia il cucchiaio di legno.

Il successo di sabato contro il Galles a Twickenham per 25-21 aveva di fatto ipotecato il Sei Nazioni, poi è arrivata l'impresa della Scozia e per l'Inghilterra di Eddie Jones è il trionfo. Grande il merito del c.t., che ha preso una squadra reduce dal disastroso Mondiale di settembre e l'ha portata sul tetto d'Europa. "E'un risultato fantastico. E' praticamente la stessa squadra che ha giocato la Coppa del Mondo - ha commentato Jones -. Non so cosa non funzionasse prima. Abbiamo fatto in modo che i giocatori fossero responsabili, si gioca in un modo che si adatta alle nostre caratteristiche e i giocatori si divertono".