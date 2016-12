Rugby, Italia sfiderà gli All Blacks a Roma

19 luglio 2016

Per la seconda volta nella storia gli All Blacks di rugby, nazionale neozelandese bi-campione del mondo, sfideranno l' Italia . Teatro del Test Match del 12 novembre sarà lo stadio Olimpico di Roma a quattro anni dalla partita giocata a San Siro. La FIR ha ufficializzato le tre amichevoli autunnali: dopo gli All Blacks sarà la volta della partita contro il Sudafrica il 19 novembre e poi contro Tonga il 26 dello stesso mese.

La Federazione Italiana Rugby ha ufficializzato infatti oggi la sede del primo dei tre impegni internazionali di novembre, un appuntamento attesissimo dalla comunità rugbistica italiana che da quattro anni aspetta un nuovo confronto tra gli Azzurri ed i "tuttineri", il XV che più di ogni altro è in grado di toccare l'immaginario collettivo. I biglietti per Italia-All Blacks saranno in vendita, al pari dei tagliandi per gli altri test match del 19 e 26 novembre contro Sudafrica e Tonga, tramite i canali del ticketing partner ufficiale di Fir (TicketOne, ndr) a partire dalla prossima settimana.