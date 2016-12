Rugby, gli All Blacks sulla tomba di Collins con la coppa del Mondo

5 novembre 2015

Viaggio speciale per Dan Carter, Ma'a Nonu, Liam Messam, Sonny Bill Williams e Kaino e la coppa del Mondo di rugby appena vinta. I quattro giocatori della Nuova Zelanda sono andati a rendere omaggio all'ex compagno Jerry Collins, morto in un incidente stradale la scorsa estate. Messam e Nonu hanno pubblicato su Instagram le foto del viaggio, dedicando a Collins un messaggio: "Non ti dimenticheremo mai".