Rugby: fa sesso nel bagno per i disabili, gli All Blacks cacciano Aaron Smith

5 ottobre 2016

"Dai rumori che uscivano, non c'era alcun dubbio su cosa stessero facendo lì dentro - ha spiegato un testimone al giornale New Zealand Herald -. Sono rimasti in bagno 5-10 minuti, poi Smith è uscito, si è sistemato la camicia e i pantaloni dell'uniforme degli All Blacks. Un minuto dopo la ragazza è uscita con lo stesso fare sospetto".



Smith ha ammesso l'accaduto e per questo il ct Steve Hansen ha deciso di mandarlo a casa: "Aaron e una ragazza sono stati visti entrare nella toilette dopo quella partita di tre settimane fa - ha dichiarato il c.t. neozelandese -. Siamo stati informati di questo al nostro arrivo in Sudafrica. Ho parlato con Aaron, che ha confermato la storia. La squadra è stata unanime nel ritenere questo comportamento inaccettabile, così abbiamo deciso di sospenderlo. Chiaramente Aaron è amareggiato e sente di aver danneggiato i compagni, così come sente di aver danneggiato la sua famiglia e la sua compagna". Il prossimo 12 novembre la Nuova Zelanda giocherà un test match a Roma contro l'Italia.