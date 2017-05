Rugby, Eccellenza Playoff: Calvisano schianta Viadana e vola in finale

20 maggio 2017

Il Calvisano centra un’altra finale: la quinta negli ultimi sei anni. La formazione bresciana si aggiudica il ‘derby lombardo’ contro il Viadana nel doppio confronto di semifinale del Campionato italiano d’Eccellenza rugby, ribaltando la sconfitta per 18-12 maturata sul campo dello Zaffanella con un perentorio 47-17. Al PataStadium, i padroni di casa partono subito fortissimo trovando immediatamente una meta con Pettinelli. Il caloroso pubblico casalingo spinge il Calvisano che, come un fiume in piena, travolge la squadra di Mantova con un’altra meta. Viadana prova ad accorciare con un calcio piazzato ma Calvisano non vuole saperne di fermarsi: la terza meta dell’incontro viene confermata dal TMO e fissa il punteggio sul 21-3.



In campo c’è una sola squadra e quando si scatena Minozzi (eletto man of the match), i bresciani allungano ulteriormente, chiudendo un primo tempo dominato sul punteggio di 40-3 che, di fatto, manda in archivio il discorso qualificazione. Viadana cerca la reazione d’orgoglio nel secondo tempo marcando due mete che provano a riaprire i giochi ma è troppo tardi. Negli ultimi minuti Calvisano affonda ulteriormente trovando la settima meta di giornata che fissa il punteggio sul 47-17. In finale Calvisano se la vedrà con la vincente della sfida tra Rovigo e Padova.