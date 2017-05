Rugby, Eccellenza Playoff: a Rovigo la gara d’andata delle semifinali

6 maggio 2017

Il Rugby Rovigo Delta vince la gara d’andata delle semifinali Playoff del campionato Eccellenza di Rugby. Allo Stadio Mario Battaglini di Rovigo, i padroni di casa, vincitori della scorsa edizione e quindi campioni d’Italia in carica, regolano il Padova con il risultato di 33-18 e si portano avanti nel doppio confronto. Vittoria costruita grazie all’ottimo risultato del primo tempo con il punteggio di 26-6. Nel secondo tempo, il Padova tenta di accorciare il risultato mettendo a segno una meta, pareggiata però a pochi minuti dalla fine.



Il 33-18 finale resta un ottimo punteggio di partenza per Rovigo, mentre ora alla Petrarca servirà una vittoria con almeno sedici punti di scarto nel match di ritorno fissato per il 21 maggio allo stadio Plebiscito di Padova per ribaltare il risultato e qualificarsi per la finale, con Calvisano e Viadana, le altre due semifinalisti, spettatrici interessate.