Rugby, Eccellenza: le Fiamme Oro vincono a Rovigo, Lyons retrocessi

15 aprile 2017

A 80 minuti dal termine della regular season del campionato di Eccellenza di rugby arrivano i primi verdetti. Sono tutte esterne le vittorie nel turno. Le Fiamme Oro espugnano il campo dei campioni d'Italia in carica di Rovigo e alimentano le speranze per raggiungere il quarto posto attualmente occupato da Viadana che supera a Roma la Lazio 42-15. Il Petrarca vince il derby veneto contro il Mogliano e si aggiudica il secondo posto in campionato. Non riesce l'impresa ai Lyons che perdono 23-21 in casa contro il Lafert San Donà e, nonostante il punto bonus difensivo conquistato, retrocedono in Serie A con un turno di anticipo.