Rugby, Eccellenza: il San Donà conserva il quarto posto e si qualifica ai playoff

29 aprile 2017

La sfida a distanza tra San Donà e Viadana per l’ultimo posto che vale i playoff viene vinta dai veneti, che si impongono sulla Lazio per 28-12 e mantengono il quarto posto in classifica con 46 punti nell’ultima giornata del campionato di Rugby Eccellenza. Inutile, quindi, il 35-18 con cui i lombardi piegano il Rovigo: è quinto posto con 44 punti. In testa alla classifica, Padova-Calvisano finisce 16-26. Gli ospiti, capolista del campionato, vincono in casa della seconda e chiudono con 79 punti in 18 giornate, con 17 successi ed una sola sconfitta. In coda, lo scontro tra la penultima in classifica, il Reggio, e l’ultima, il Piacenza, termina 22-0. Match ininfluente: gli emiliani erano già retrocessi. Infine, roboante vittoria delle Fiamme Oro su Mogliano per 68-20. Le due sfide dei playoff saranno quindi San Donà-Calvisano e Padova-Rovigo.