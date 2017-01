Rugby, Eccellenza: Calvisano vola, Padova vince il big match

28 gennaio 2017

La prima giornata di ritorno del campionato di Eccellenza di rugby è segnata dalla bella vittoria del Petrarca Padova per 18-15 in volata sul campo di Viadana, un successo che permette ai veneti di conservare il terzo posto in classifica. Tutto facile per la capolista Calvisano che travolge 52-22 a domicilio la Lazio . Successi anche per Rovigo , Piacenza e Mogliano . Ora il campionato si ferma per il Sei Nazioni : ripresa il 4 marzo.

Il campionato di Eccellenza riparte con il girone di ritorno ma la costante Calvisano non cambia. La Patarò, capolista imbattuta, non si fa condizionare da una Lazio col morale a mille per la prima vittoria stagionale e la travolge a domicilio col punteggio di 52-22: i lombardi sono primi con 48 punti e si candidano come i principali favoriti per lo Scudetto. Non perde colpi il Delta Rovigo che batte 50-26 il Conad Reggio Emilia, squadra che aveva vinto nelle ultime due trasferte e si presentava con un'inerzia favorevole. Il big match va in scena a Viadana dove i padroni di casa perdono 18-15 in volata contro il Petrarca Padova. Le due squadre, reduci da una sconfitta, giocano un serrato testa a testa, Viadana sorpassa sul 15-12 con una meta di Menon ma negli ultimi dieci minuti Padova impatta e poi sorpassa con due calci di Menniti Ippolito. Il derby veneto va a Mogliano che supera 25-12 San Donà mentre Piacenza conquista il secondo successo stagionale superando 24-6 le Fiamme Oro Roma. Il campionato ora si ferma per lasciare spazio al Sei Nazioni e riprenderà nel weekend del 4-5 marzo.