Rugby, Eccellenza: Calvisano senza freni, San Donà vince il derby

18 febbraio 2017

Col Sei Nazioni in pausa - si riprenderà la prossima settimana con l'Italia di O'Shea impegnata a Twickenham con l'Inghilterra -, il campionato di Eccellenza torna in campo per l'11esima giornata. Tutto facile per la capolista Calvisano che al Peroni Stadium supera 32-7 la Sitav Piacenza nel più classico dei testacoda: la Patarò, imbattuta dopo 11 gare, sale a quota 53 punti in classifica. Nessuna difficoltà nemmeno per il Petrarca Padova che conserva il secondo posto in virtù del facile successo per 49-14 sulla Lazio. Dietro si riapre la corsa per le semifinali: San Donà batte 30-22 la Delta Rovigo nel derby veneto e sale a 26 punti superando Viadana, ferma a 24, che invece scivola 26-15 a Roma contro le Fiamme Oro. I capitolini sono a 22 insieme a Mogliano che si impone in trasferta 22-11 contro la Conad Reggio Emilia. Ora ci sarà un altro fine settimana di pausa per il Sei Nazioni e il campionato di Eccellenza riprenderà sabato 4 marzo con la 12esima giornata.