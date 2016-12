Rugby, Eccellenza: Calvisano imbattibile, Padova insegue

3 dicembre 2016

Dopo la pausa dedicata ai test match dell'Italia - vittoria col Sudafrica, sconfitte con Nuova Zelanda e Tonga -, è ripartito il campionato di Eccellenza di rugby con la quinta giornata. Si conferma imbattibile Calvisano che vince 36-17 l'atteso derby contro Viadana e resta al comando della classifica a punteggio pieno. Padova è seconda, insegue Rovigo che deve soffrire per superare la Lazio fanalino di coda per 33-30; ok anche Mogliano.

Non sbaglia Calvisano che vince 36-17 l'atteso derby con Viadana e resta al comando della classifica a punteggio pieno: la Patarò fa gara di testa e chiude il discorso al 30' con la meta di Rimpelli e la trasformazione di Novillo per il definitivo 36-17. Calvisano sale a 24 punti mentre Viadana resta ferma a 10.



Al secondo posto della graduatoria con 18 punti c'è il Petrarca Padova che ha la meglio per 21-19 contro le Fiamme Oro Roma. I veneti sorpassano sul 18-16 con la meta di Irving e poi allungano sul +5 col calcio di Menniti; nel finale i capitolini accorciano ma non basta per ribaltare la sfida. Terzo successo per Mogliano che piega 18-8 i Lyons Piacenza mentre Rovigo sale al terzo posto con 15 punti grazie al sofferto successo per 33-30 contro la Lazio fanalino di coda. All'Acqua Acetosa i padroni di casa rimontano nel finale da 33-18 ma non riescono a conquistare il bottino pieno.