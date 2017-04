Rugby, Eccellenza: Calvisano è primo, Lazio corsara

8 aprile 2017

Nonostante il divario in classifica la Patarò Calvisano deve soffrire per vincere a Roma contro le Fiamme Oro: la squadra di Brunello si impone 10-9 grazie al calcio di Minozzi al 76', vola a 72 punti e sigilla il primo posto con due turni d'anticipo sul termine della stagione regolare. A sorpresa cade il Petrarca Padova, battuto 15-14 sul campo del San Donà in lotta per i playoff, e ora ha solo 4 punti di vantaggio sul Delta Rovigo che asfalta 33-5 il Mogliano con ben quattro mete a segno. Mezzo passo falso del Viadana che pareggia 13-13 contro il fanalino di coda Sitav Piacenza e perde punti nella corsa per un posto nei playoff. Nonostante il pari è difficile la salvezza per i piacentini visto che la Lazio conquista un successo di platino per 29-26 in casa della Conad Reggio Emilia.