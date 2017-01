Rugby, Eccellenza: Calvisano campione d’inverno, Padova si inchina

21 gennaio 2017

Tutti i riflettori della nona giornata erano puntati sul match Calvisano-Petrarca. I padroni di casa, dopo aver dominato la prima parte di gara, subiscono la rimonta dei veneti che si portano addirittura in vantaggio grazie alla meta di Saccardo. Il Patarò non vuole perdere l'imbattibilità e torna a fare la voce grossa grazie alla marcatura di Minozzi. Nel finale Semenzato mette a referto la meta del definitivo 28-20 che regala anche il punto di bonus a Calvisano.



Rovigo non lascia scampo a Viadana e sale addirittura al secondo posto in classifica. I Bersaglieri segnano 5 mete e approfittano della giornata di grazia di Basson che ha il piede caldissimo. Reggio Emilia mette una seria ipoteca sulla salvezza aggiudicandosi il derby emiliano con Piacenza. I ragazzi di coach Manghi dominano il match portandosi anche sul +20 con un ottima prova di Gennari. A nulla serve la reazione conclusiva dei Lyons, ultimi in classifica a quota 4 e agganciati dalla Lazio che vince la prima gara della stagione regolando San Donà tra le mura amiche del Giulio Onesti di Roma. Nel posticipo delle 16, infine, le Fiamme Oro espugnano il Quaggia imponendosi 23-12 su Mogliano con Maicol Azzolini autore di 18 punti personali.