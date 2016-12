Rugby: Chabal, ginocchio k.o. nella partita d'addio

5 luglio 2015

L'ex terza linea francese, che ha ufficialmente smesso di giocare un anno fa, ha voluto organizzare insieme all'amico ed ex compagno Lionel Nallet un'ultima partita, andata in scena sabato a Lione tra due selezioni. Dopo nemmeno 20 minuti, però, Chabal è stato costretto a uscire dal campo per un brutto infortunio. "Credo di essermi rotto il crociato - le parole dell'Orco -. Mi dispiace, sarei voluto rimanere in campo più a lungo con i miei amici. Comunque, meglio a me che a un compagno ancora in attività...".