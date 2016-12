Rugby, Castrogiovanni a una festa e non dal parente malato: fuori rosa

26 aprile 2016

E' costata carissima la bugia raccontata da Martin Castrogiovanni al suo club di rugby, il Racing 92. Ufficialmente in Argentina per fare visita a un parente malato, in realtà il pilone azzurro è stato beccato a una festa a Las Vegas con Ibrahimovic per festeggiare con il Psg il loro successo in Coppa di Lega. Il Racing, che gli aveva concesso un permesso di tre giorni saltando così la semifinale di Champions Cup, lo ha escluso dalla rosa.