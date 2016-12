Rugby, bodyguard Mandela: "All Blacks intossicati nel '95"

5 maggio 2016

Parole precise, che confermano i fatti e svelano anche i mandanti di tutto. "Dopo la vittoria in semifinale contro l'Inghilterra, l'entourage degli All Blacks cominciò a diventare paranoico e quando la squadra tornò a Johannesburg da Cape Town, si decise di farla mangiare a parte rispetto al resto degli ospiti dell'hotel - ha spiegato Roy Steyn al New Zealand Herald -. Ma non credo sia stata una buona idea, perché in questo modo divenne un bersaglio più facile da colpire".



"Non penso però sia stata colpa del cibo, perché a pranzo vennero serviti sia pollo che manzo, ma credo abbiano avvelenato il caffè e il té o forse addirittura l'acqua - ha proseguito -. E anche se l'indagine condotta dal detective assunto dal tecnico Laurie Mains non portò a granché, io so quello che ho visto: una squadra di ragazzoni sdraiata sul pavimento e tutti che stavano davvero molto, molto male".



Poi sui responsabili dell'avvelenamento: "Non è stata opera della federazione sudafricana, ma dell'organizzazione che gestiva le scommesse e che stava perdendo milioni, perché tutti puntavano sugli All Blacks".