Parigi: polmone perforato per Barraud, rugbista del Mogliano

14 novembre 2015

"Abbiamo ricevuto in modo frammentario la sconvolgente notizia che Aristide Barraud è stato ferito durante gli avvenimenti della scorsa notte a Parigi - si legge nel comunicato del Rugby Mogliano - Siamo vicini alla famiglia in questi terribili momenti e preghiamo per lui e per tutte le vittime dell'attentato che ha colpito la Capitale Francese". Poi un aggiornamento sulle sue condizioni: "Riceviamo con immenso sollievo comunicazione dal papà, che Aristide non è in pericolo di vita. E' stato coinvolto insieme alla sorella mentre si trovava in uno dei luoghi interessati dagli attentati. La sorella è stata ferita in modo importante ad un braccio e dovrà subire alcuni interventi, mentre Aristide è stato colpito da due proiettili, uno al piede ed uno al torace. E' stato operato d'urgenza per riparare i danni riportati dal polmone e attualmente si trova in rianimazione. Entrambi sono da considerare fuori pericolo di vita ma per conoscere le conseguenze delle ferite riportate occorrerà attendere ancora qualche giorno, nel frattempo rimarranno sotto osservazione". Barraud, che ha militato anche nello Stade Francais, è alla terza stagione in Italia e al termine dell'attuale potrà essere equiparato per essere convocato in azzurro.