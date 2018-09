L'esordio All Blacks festeggiato con una Haka in famiglia

12/09/2018

Hohepa Te Toiroa Tahuriorangi ricorderà a lungo la sfida della sua Nuova Zelanda contro l'Argentina di rugby. Non solo perché è stata la partita del suo esordio in maglia All Blacks, ma anche perché al termine dell'incontro, vinto per 46-24, ha ricevuto un'accoglienza particolare in tribuna. La fidanzata, il padre e il suocero lo hanno festeggiato con la danza della Haka. Un momento da brividi, che in breve tempo ha fatto il giro del web.