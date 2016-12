Rugby, Zebre: il neoacquisto Muliaina arrestato per sospetta aggressione sessuale

Nemmeno il tempo di essere presentato ufficialmente che l'avventura alle Zebre Rugby di Parma dell'All Black, Mils Muliaina, potrebbe già essere finita. Il 34enne estremo neozelandese è stato arrestato a Gloucester direttamente allo stadio dopo una partita di Challenge Cup. Per Muliaina, fatto salire su una volante in diretta tv, l'accusa è di aggressione sessuale. Dal Connacht non sono arrivate dichiarazioni in merito.