Sei Nazioni 2015: Italia sconfitta 61-20 dal Galles

Il Galles ha bisogno di una vittoria larga se vuole conservare le speranze di vincere il Sei Nazioni, ma l'Italia complica subito i piani della squadra di Gatland con una punizione di Haimona. Lo stesso Haimona al 6' si infortuna all'avambraccio ed è costretto a uscire: al suo posto Orquera. Halfpenny e Orquera su punizione portano il punteggio sul 6-6, poi arriva la prima svolta del match al minuto 19 quando Roberts firma la prima meta dell'incontro grazie a uno splendido passaggio di Halfpenny. Ma l'Italia c'è e al 25' risponde con la stessa moneta confezionando una splendida meta con Venditti: Orquera trasforma e gli azzurri si portano sul 13-11. Anche Halfpenny, dopo un duro placcaggio su Vunisa, si fa male e dà forfait. L'Italia tiene, ma il Galles proprio allo scadere mette la testa davanti con una punizione di Biggar: si va al riposo con i nostri avversari in vantaggio 14-13.



Ci si attende una ripresa combattuta, ma i primi minuti si trasformano in un autentico calvario per l'Italia. Tra il 48' e il 60' i gallesi vanno in meta quattro volte (Liam Williams e tripletta di North) mentre gli azzurri, costretti a fare i conti con l’inferiorità numerica per i gialli sventolati prima a Masi e poi a Geldenhuys, spariscono letteralmente dal campo e subiscono una lezione durissima. Dopo il tris di North c'è gloria anche per Faletau, Warburton e Scott Williams. L'Italia ha un sussulto d'orgoglio solo allo scadere quando Sarto va in meta e Orquera trasforma per il definitivo 20-61. Il Galles esce dal campo con la fondata speranza di vincere il Sei Nazioni: ora deve solo mettersi comodo e sperare in successi non troppi larghi dell’Irlanda (impegnata in Scozia) e dell'Inghilterra (contro la Francia).