Sei Nazioni 2015: Italia, il XV anti Galles

Senza il suo numero 8 l'Italia perde esperienza e organizzazione: tocca a Leonardo Ghiraldini (74 caps con la maglia azzurra) prende i gradi di capitano, mentre al posto di Parisse ci sarà Samuela Vunisa. Per un'assenza importante c'è anche un ritorno che può far paura al Galles, perché nel XV dell'Italia torna titolare Castrogiovanni, assente contro Scozia e Francia. In mediana Haimona è pronto a dare geometrie e ampiezza alla manovra azzurra. Arbitrerà il match il neozelandese Pollock. L'anno scorso la sfida contro i Dragoni di Gatland si giocò al Millennium Stadium di Cardiff, con Halpenny e soci che s'imposero per 23-15.

LE PAROLE DEL CT BRUNEL

I gradi di capitano, per la gara con il Galles, andranno dunque al tallonatore dei Leicester Tigers Leonardo Ghiraldini, alla settantacinquesima apparizione in azzurro: "Leonardo – ha spiegato Brunel – è uno dei tre vice-capitani insieme a Bortolami e Geldenhuys. E’ l’unico nel XV titolare, si tratta della scelta più logica". "Siamo delusi della prestazione contro la Francia – ha aggiunto il CT – avremmo voluto confermare la vittoria di Edinburgo ma non ci siamo riusciti. Sabato mi aspetto una gara difficile, ma mi aspetto che daremo un’immagine di questa Nazionale diversa da quella vista all’Olimpico domenica scorsa". "Il Galles giocherà come fa da 5-6 anni – ha proseguito Brunel - cercando di imporre il proprio ritmo, la propria intensità, la propria potenza. Sono una squadra che ha fiducia nel proprio gioco, ci aspettiamo un XV gallese che avrà la capacità di mettere pressione sia palla in mano che al piede". "Contro la Scozia, i giocatori entrati dalla panchina avevano avuto un ruolo determinante – ha dichiarato il CT azzurro – mentre non è avvenuto lo stesso nel secondo tempo contro la Francia. Spero che le cose cambino nuovamente. Rizzo titolare dal primo minuto – ha concluso Brunel – è una scelta normale, conosciamo bene Michele anche se non lo abbiamo convocato nell’ultimo periodo ed ha sempre fatto parte della rosa di questa squadra".