Sei Nazioni 2015: Italia, ecco il XV anti-Francia

BRUNEL: "FRANCIA FAVORITA"

"Siamo convinti che la vittoria con la Scozia ha dato un impulso in piu', per tutte le squadre la vittoria e' la conferma del lavoro che si fa. Abbiamo lavorato bene, abbiamo avuto qualche problema in settimana, ma e' vero che la squadra ha dimostrato serenita'". Cosi' il ct dell'Italrugby, Jacques Brunel, a due giorni di Italia-Francia, sfida del Sei Nazioni, in programma domenica all'Olimpico. "In settimana abbiamo cercato di capire perche' abbiamo vinto e cosa possiamo fare di meglio ancora - spiega l'allenatore -. L'avversario e' un po' in difficolta' ma i francesi quando sono cosi' hanno la capacita' di trovare le risorse per andare avanti. Prima dell'inizio del torneo erano una delle favorite - sottolinea -. Oggi hanno una vittoria e due sconfitte come noi, c'e' un po' piu' di fiducia per noi e un po' meno per loro ma il ranking non e' cambiato e per il momento loro sono i favoriti". Brunel quindi ricorda i tre connazionali - Camille Muffat, Alexis Vastine e Florence Arthaud- morti nel corso di un reality in Argentina: "Non li conoscevo ma e' vero: e' stata una settimana particolare per lo sport francese. Sono campioni, giovani che erano in attivita' o che si erano ritirati da poco. E' stato un trauma".