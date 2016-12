Sei Nazioni, Italrugby: Castrogiovanni morso da un cane, niente Scozia

Martin Castrogiovanni non prenderà parte al terzo incontro valido per il Sei Nazioni 2015 contro la Scozia. Il pilone azzurro è stato vittima di un incidente mentre giocava con il cane di un amico che gli si è rivoltato contro provocandogli una ferita al naso suturata con 14 punti. Castrogiovanni raggiungerà i compagni a Roma, ma nei prossimi giorni non si allenerà e difficilmente sarà recuperato in tempo per la Scozia.