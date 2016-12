Sei Nazioni 2015: i 30 azzurri per la Scozia

Jacques Brunel conferma il gruppo che ha perso in casa con l'Irlanda e poi a Twickenham contro l' Inghilterra in vista della sfida di sabato 28 febbraio che attende l' Italia a Murrayfield contro la Scozia , match valido per la terza giornata del Sei Nazioni 2015 . E' una sorta di spareggio per evitare il 'Cucchiaio di legno' visto che anche i britannici sono a quota zero punti dopo le sconfitte con Francia e Galles.

Il ct ha diramato la lista dei 30 convocati per la trasferta di Edimburgo e sono presenti anche i nomi del flanker delle Zebre Samuela Vunisa, entrato a Twickenham sia nel primo tempo che nella ripresa, e del giovane centro del Marchiol Mogliano Tommaso Boni, oltre a capitan Parisse e agli altri veterani come Castrogiovanni, Bortolami e Mauro Bergamasco. Per praparare il match contro la Scozia gli azzurri si raduneranno domenica 22 febbraio al Centro di Preparazione Olimpica "Giulio Onesti" di Roma, con annuncio della formazione titolare per la partita contro gli 'Highlanders' prevista per mercoledì 25 e partenza il giorno successivo per la capitale scozzese.