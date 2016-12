Sei Nazioni, Italrugby: quattro novità contro l'Inghilterra

Con Campagnaro infortunato, il ct Brunel sposta McLean (la maglia n.11 va Venditti) ad estremo e Masi come primo centro, con Morisi alle sue spalle. In regia resta Haimona, in terza linea al posto dell'infortunato Zanni torna Mauro Bergamasco (che raggiunge Troncon a 101 caps). Un cambio anche in seconda linea, dove rientra mauro Bortolami. Il XV titolare azzurro: 15 Luke McLean; 14 Leonardo Sarto, 13 Luca Morisi, 12 Andrea Masi, 11 Giovambattista Venditti; 10 Kelly Haimona, 9 Edoardo Gori; 8 Sergio Parisse, 7 Mauro Bergamasco, 6 Francesco Minto; 5 Marco Bortolami, 4 George Fabio Biagi; 3 Martin Castrogiovanni, 2 Leonardo Ghiraldini, 1 Alberto De Marchi. A disposizione: 16 Andrea Manici, 17 Matias Aguero, 18 Dario Chistolini, 19 Joshua Furno, 20 Samuela Vunisa, 21 Guglielmo Palazzani, 22 Tommaso Allan, 23 Giulio Bisegni.



"Abbiamo perso Campagnaro e Zanni - ha detto Brunel - Abbiamo fatto gruppo, in più abbiamo Bortolami e Bergamasco, con un po' di esperienza, cerchiamo di mantenere lo spirito avuto in difesa, e di capire come trovare soluzioni ai problemi che abbiamo avuto nel controllo del pallone". Della sconfitta con l'Irlanda salva la fase difensiva, ma resta il rammarico di "non aver potuto capire se abbiamo la capacità di mettere gli irlandesi in difficoltà perché le poche volte che lo abbiamo fatto abbiamo creato delle situazioni interessanti".