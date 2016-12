Rugby, 6 Nazioni: Brunel ha scelto il XV anti-Irlanda

Il commissario tecnico dell'Italrugby, Jacques Brunel, ha reso nota la formazione che sabato affronterà a Roma l'Irlanda nella prima giornata del 6 Nazioni. Per la difficile sfida dell'Olimpico contro i campioni in carica, il tecnico francese apporta due sole novità rispetto all'ultimo XV titolare schierato in novembre contro il Sudafrica: Minto in terza linea e Biagi in seconda a rimpiazzare Vunisa e Geldenhuys, assenti per infortunio.

Invariata, per il resto, la formazione vista in campo per tutto il trittico autunnale dei Cariparma Test Match 2014: triangolo allargato composto da Masi estremo e dalla coppia di ali Sarto-McLean, coppia di centri formata dal duo biancoverde Campagnaro-Morisi, mediana con Haimona all’apertura e Gori a guidare il pacchetto di mischia; tra gli avanti, capitan Parisse in maglia numero otto insieme a Minto e Zanni, Biagi e Furno in seconda linea ed una prima linea di grande esperienza internazionale con Castrogiovanni ed Aguero piloni e Ghiraldini tallonatore.

In panchina, Brunel conferma la prima linea alternativa già vista a novembre con Manici, Alberto De Marchi e Chistolini, Marco Fuser è la seconda linea di riserva, Marco Barbini ha l’opportunità di debuttare in Nazionale tra le terze; completano la lista dei ventitrè i due mediani Palazzani ed Allan ed il trequarti Venditti, al rientro dopo aver saltato per infortunio la finestra autunnale.

E’ la ventiquattresima sfida tra Italia ed Irlanda, con bilancio di 19-4 a favore del XV in verde. Nell’ultimo precedente allo Stadio Olimpico di Roma, nel marzo 2013, l’Italia si impose per 22-15, mentre la passata stagione, a Dublino, l’Irlanda replicò con un netto 46-7.

Arbitra il francese Pascal Gauzere che ha diretto l’Italia in due occasioni, nel 2013 in trasferta contro il Sudafrica e nel 2014, sempre all’Olimpico, contro l’Inghilterra.