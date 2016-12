Padova, ex rugbista placca aspirante suicida

Rocco Salvan, 40 anni, un passato nelle nazionali giovanili e ora vice-allenatore del Petrarca Padova di rugby, ha salvato una ragazza 27enne, che, per una delusione d'amore, aveva intenzione di gettarsi sotto un treno. E' successo alla stazione di Padova, quando Salvan e tutto il Petrarca erano in attesa di andare a giovare a Roma. "Non ho fatto nulla di eroico, ho solo agito d'istinto in una situazione in cui qualcosa andava fatto", ha detto.