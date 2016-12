Rugby, Pro 12: Treviso battuta a Cardiff

Trasferta amara per la Benetton Treviso che i uno dei due anticipi della nona giornata della Guinness Pro 12 di rugby perde 36-25 sul campo dei Cardiff Blues. La compagine veneta di Umberto Casellato chiude il primo tempo in vantaggio 13-12 grazie ad un penalty di Carlisle ma nella ripresa i gallesi padroni di casa vanno a segno con tre mete, ribaltano il match e conquistano il loro secondo successo. Treviso resta in fondo alla classifica con 4 punti.