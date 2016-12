Rugby, tutto esaurito a Padova. In 32mila per Italia-Sudafrica

Si prevede il tutto esaurito a Padova per il test match di sabato dell' Italrugby contro il Sudafrica . Saranno 32mila , infatti, gli spettatori che riempiranno gli spalti dello stadio Euganeo , dove stamattina il "XV" di Brunel si è allenato a porte aperte e nel pomeriggio si è prestato a giocare con i bambini. Dopo le sfide con Samoa e Argentina , quello con gli Springboks è l'ultimo incontro di avvicinamento al prossimo sei nazioni .

Nella formazione che scenderà in campo dopodomani, l'unica novità è rappresentata da Samuele Vunisa, che sostituirà Simone Favaro in posizione di flanker. Ventiseienne debuttante con gli azzurri, è in possesso sia del passaporto italiano che di quello delle isole Fiji.