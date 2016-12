Rugby, test match: riecco l'Italia, Samoa al tappeto

Avvio poco convincente dell'Italia, che riesce però a riprendere subito in mano il match e passare in vantaggio con un calcio di punizione di Haimona al 10'. A metà frazione il blackout azzurro: Samoa inizia a dominare in mischia e prima pareggia i conti col piazzato di Pisi, poi mette la freccia con la meta di Lam per il 3-10 di fine primo tempo.



Nella ripresa, grazie anche al supporto del pubblico, gli uomini di Brunel cambiano marcia: nel giro di sette minuti la punizione di Haimona e la meta di Favaro, eletto Mvp, valgono il sorpasso italiano (11-10). I giganti del Pacifico non mollano e il piede di Pisi sigla il controsorpasso, 11-13. Ma è un fuoco di paglia: un altro piazzato di Haimona e la meta di Parisse confezionano lo scatto azzurro, proprio nel momento più incerto del match. Dal 21-13 l'Italia dà spettacolo e arrotonda con un'altra punizione: gli azzurri possono finalmente festeggiare e tra sette giorni a Genova contro l'Argentina tenteranno di fare il bis.