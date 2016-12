Rugby, Pro 12: a Treviso non basta l’orgoglio, vince Glasgow

Il match si sblocca soltanto al 19' con una meta del figiano Nikola Matawalu che porta in vnataggio i padroni di casa. A Peter Horne non riesce la trasformazione ma realizza poco dopo un calcio piazzato. Treviso accorcia con una punizione di Jayden Hayward. Sul finire della prima frazione, chiusa 11-6 per i Warriors, Michele Campagnaro viene spedito in panchina per dieci minuti dall'arbitro Davies per falli reiterati.

A inizio ripresa Treviso accorcia con un altro piazzato di Hayward. Il -2 però regge solo un quarto d'ora: Horne sale in cattedra e mette a segno due punizioni per il definitivo 17-9. Nel finale anche un cartellino rosso ai danni di Albert Anae. Per Treviso non c'è più nulla da fare.