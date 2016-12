Rugby, Pro12: Zebre travolte, il Munster dilaga

Terzo schiaffo stagionale per le Zebre nel Pro12 di rugby . A Limerick la squadra italiana viene travolta 31-5 dagli irlandesi del Munster e incassa il terzo ko consecutivo nel torneo dopo quelli contro Cardiff Blues (26-41) e Ulster (13-33). Sconfitta senza appello per la squadra di Andrea Cavinato, sotto 17-0 già all'intervallo. Sabato prossimo le Zebre affronteranno nuovamente l'Ulster nella quarta giornata del Pro12.

IL TABELLINO

Munster Vs Zebre Rugby 31-5 (p.t. 17-0)

Marcatori: p.t. 14‘ m Zebo (5-0); 30‘ m Zebo (10-0); 35‘ m Zebo tr Hanrahan (17-0) s.t. 3‘ m Smith tr Hanrahan (24-0); 24‘ m Kilcoyne tr Hanrahan (31-0); 40‘ m Vunisa (31-5);

Munster: Jones (cap), O'Mahony R., Smith, Hurley (25’ s.t. Murphy), Zebo, Holland (23‘ Hanrahan), Murray (25’ s.t. Williams); Copeland (20‘ s.t. O'Donoghue), O’Donnell (30‘ s.t. O’Callaghan), Butler, O’Connell, Holland, Botha (15‘ s.t. Ryan), Casey (9’ s.t. O’Byrne), Cronin (15‘ s.t. Kilcoyne) All.Foley

Zebre Rugby: Daniller, Odiete, Bisegni (9’ s.t. Bergamasco Mi.), Haimona, Toniolatti, Padovani (18’ s.t. Garcia), Palazzani (5’ s.t. Chillon); Vunisa, Cristiano (1’ s.t Ferreira), Bergamasco Ma., Biagi (9’ s.t. Bernabò), Geldenhuys (cap), Leibson (18’ s.t. Chistolini), Manici (2’ s.t. Fabiani), Lovotti (35’ st. De Marchi) All.Cavinato

Arbitro: Ian Davies (Wales Rugby Union) Assistenti: Nigel Correll and Gary Glennon (Entrambi Irish Rugby Football Union)

Calciatori: Holland (Munster) 0/1, Hanrahan (Munster) 3/4, Haimona (Zebre Rugby) 0/2.

Drop: Padovani (Zebre Rugby) 0/1.

Note: Cielo nuvoloso con pioggia a tratti. Temperatura 17° .Terreno in buone condizioni. Spettatori 12488

GUINNESS PRO12 man of the match: Simon Zebo (Munster)