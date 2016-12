Rugby: Calvisano è campione d'Italia

Il Cammi Calvisano si e' laureato campione d'Italia 2013/2014 di rugby superando la Vea-FemiCZ Rovigo per 26-17 (9-17) nella finale disputata al Peroni Stadium San Michele di Calvisano (Brescia). I gialloneri bresciani allenati da Gianluca Guidi conquistano il quarto scudetto nella storia del club, mentre Rovigo deve rimandare ancora una volta la festa per il 12/o titolo che attende dal 1990.

Il Cammi Calvisano si e' imposto in rimonta dopo aver concesso agli ospiti due mete ed un piazzato nei primi undici minuti, per un parziale di 0-17 che sembrava spianare la strada al successo di Rovigo. Poi, la mischia del Cammi ha preso il sopravvento mettendo in grave difficolta' il pack ospite, che ha pagato con una serie di punizioni fino al 9-17 dell'intervallo. Nella ripresa, due mete tecniche ed un piazzato di Griffen, capitano giallonero all'ultimo atto della propria carriera, hanno perfezionato la rimonta del Calvisano e consegnano ai bresciani il titolo di Campione d'Italia.