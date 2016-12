Rugby, Pro 12: Benetton e Zebre, sconfitte amare

Si chiude con una sconfitta la RaboDirect Pro 12 di Benetton e Zebre: Treviso viene battuta a Newport con un beffardo 20-19 dai Dragons (decisivo un calcio di punizione di Rhys Thomas a 7' dalla fine), i parmensi subiscono invece una sonora batosta a Glasgow contro gli Warriors. Leoni e Zebre, dunque, finiscono il loro campionato rispettivamente in penultima e ultima posizione: 30 punti per i primi, 29 per i secondi.